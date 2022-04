L’ex arbitro ora commentatore dei casi dubbi Luca Marelli dà la sua personale interpretazione del rigore assegnato all’Inter e poi fatto ripetere.

Luca Marelli commenta così a DAZN l’episodio controverso che ieri ha deciso Juventus-Inter. “E’ un rigore secondo me non chiarissimo: è vero che c’è uno step on foot che viene sempre punito, ma in questo caso non è pieno. Morata interviene in modo imprudente e Irrati viene richiamato e lì non può che esserci il calcio di rigore e il cartellino giallo”.

Var

“Rivedendo alla moviola è sicuramente rigore. Il tiro di Calhanoglu poi viene parato, Irrati segnala un fallo del turco in attacco e dopo una lunga revisione Mazzoleni dice a Irrati di ripetere il rigore perché De Ligt è entrato in area prima della battuta e impatta sull’azione. A mio parere è un errore: il rigore non doveva essere ribattuto, ci doveva essere on field review per assegnare il gol perché non c’è fallo e Irrati ha fischiato dopo che la palla è entrata in porta“.

