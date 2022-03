L’ex centrocampista anche dell’Inter Lothar Matthaus ha espresso il suo parere sul Villareal dando una punzecchiatura alla Juventus.

Uno dei quarti di finale di Champions League è Bayern Monaco-Villareal; l’ex giocatore tedesco Lothar Matthaus ha voluto avvertire tramite un’intervista a Sky Sport Deutschland i bavaresi sulla forza della squadra spagnola. Secondo l’ex centrocampista la Juventus è stata eliminata perché ha sottovalutato il Villareal; ecco le sue parole.

Juan Cuadrado

“Gli spagnoli possono sembrare un avversario facile da affrontare nei quarti di finale di Champions, ma devono essere affrontati con una certa cautela. Si tratta di una squadra spagnola molto esperta, che ha appena vinto l’Europa League. Hanno anche battuto la Juventus in trasferta per 3-0. È vero che non hanno grandi nomi in rosa, ma altre squadre sono uscite contro di loro per averli sottovalutati“.

