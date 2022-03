Il tecnico del Cagliari Walter Mazzarri è una furia dopo la fine della partita persa contro il Milan.

Walter Mazzarri è molto arrabbiato nelle interviste post-gara ai microfoni di Sky Sport. “C’era un rigore netto, Maignan ha dato un pugno in testa a Lovato che ha colpito prima la palla. Come fate a non vedere? Ha vinto il Milan e siete tutti contenti. Non so cosa sia successo nel parapiglia finale, ero incavolato con l’arbitro e sono andato subito via”.

Mike Maignan Milan

“Ho sfondato tre porte per la rabbia. Non meritavamo di perdere, ma non abbiamo sfruttato a dovere le occasioni create per pareggiare, soprattutto nella ripresa. Giocavamo contro una squadra molto forte e al minimo errore abbiamo pagato dazio. Penso però che abbiamo fatto una partita alla pari. C’è poi da sottolineare l’episodio del pugno di Maignan su Lovato: secondo me era rigore. Nessuno però si è posto il problema, nemmeno il Var. Lovato tocca il pallone prima del portiere, il Var che ci sta a fare? Si è perso un punto. L’immagine è chiara, guardate dove vanno i guanti di Maignan“.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG