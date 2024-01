Mazzoleni non ha dubbi: «L’Atalanta, al di là delle polemiche, ha meritato. Su De Ketelaere…». Le parole dell’ex arbitro

L’ex arbitro di Serie A Mario Mazzoleni, in esclusiva per CalcioNews24, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match di Coppa Italia tra Milan e Atalanta.

PAROLE – «In tribuna ho vissuto con grande entusiasmo la partita. Una vittoria importante per l’Atalanta dove, al di là delle polemiche, ha meritato ampiamente di passare il turno: visto anche le occasioni per chiuderla. Una bellissima serata. CDK? Secondo me il suo rendimento è assai positivo, ma la cosa che gli manca è quel pizzico di cattiveria in più che lo renderebbe più cinico. Lo trasmette poco in un contesto dove la personalità fa la differenza. E’ straordinario, tecnicamente molto valido».

LE PAROLE DELL’EX ARBITRO MAZZOLENI A CALCIONEWS24

