Il Paris Saint Germain ha vinto il campionato francese e inevitabilmente ci si interroga su dove giocherà Kylian Mbappé.

Dopo la vittoria della Ligue 1, l’attaccante Kylian Mbappé ha rilasciato un’intervista in cui tratta anche il tema delle proteste di parte del pubblico. “Non mi importa se una minoranza dei nostri sostenitori ha lasciato prima lo stadio, il resto della gente era lì a festeggiare con noi calciatori, che poi abbiamo celebrato il successo nello spogliatoio“.

Neymar Da Silva Santos Junior

“Personalmente non sono deluso, ognuno fa quello che vuole. Sul futuro non è cambiato nulla. Se questo può essere il mio ultimo titolo a Parigi? Intanto me lo godo, perché è il quinto per me non mi aspettavo di vincere così tanto alla mia età. E poi chissà, magari resto e l’anno prossimo non vinciamo niente (scherza, ndr)”.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG