La nazionale brasiliana tenta Pep Guardiola con una proposta molto ricca, difficile capire le intenzioni dell’allenatore.

Il Brasile andrà ai Mondiali in Qatar guidato da Tite che però ha già scelto di dire addio dopo la competizione a prescindere da come andrà a finire. La nazionale brasiliana, dunque, secondo Globo Esporte, avrebbe deciso di provare seriamente ad offrire a Pep Guardiola la propria panchina.

Neymar Da Silva Santos Junior

Il tecnico ha un contratto fino al 2023 col Manchester City e potrebbe anche valutare la proposta di allenare una nazionale considerato che ultimamente ha dichiarato di non vedersi allenatore di un club troppo a lungo. L’offerta prevederebbe addirittura un ingaggio di 12 milioni all’anno per quattro anni, non è chiaro cosa intende fare il tecnico, se ne saprà di più nei prossimi mesi.

