Il Milan nel prossimi mercato ha la ferma intenzione di aggiungere qualità e dinamicità a tutti i reparti della rosa di Fonseca- Tra questi figura senza dubbio anche il centrocampo, zona in cui la squadra mercato rossonera desidera alzare il tasso tecnico-tattico, per consentire al tecnico portoghese di avere quante più frecce possibili al suo arco per sciorinare il gioco che ha in mente di proporre al Milan. I nomi accostati ai rossoneri in tal senso sono diversi, spaziando da Fofana a Trindade, da Rabiot a Wieffer. In uscita però potrebbe esseri Bennacer. Ecco gli scenari per il futuro dell’algerino che, sulle proprie colonne, ha approfondito Tuttosport.

Bennacer in Arabia

Tuttosport riferisce che il futuro di Bennacer potrebbe essere lontano dal Milan. Il Club di Via Aldo Rossi è molto attivo nella ricerca di un centrocampista e i nomi accostati ai rossoneri si moltiplicano. Questa situazione potrebbe essere favorita anche dal contatto avvenuto tra un emissario di club arabi e Enzo Raiola, procuratore dell’algerino. Nel contratto di Bennacer è prevista una clausola da 50 milioni e così come scrive Tuttosport, a breve potrebbe arrivare l’offensiva per il centrocampista rossonero. Ricordiamo infatti che il calciomercato arabo apre i battenti il 17 luglio.

La volontà di Bennacer

Nodo da sciogliere rimane la volontà del giocatore di accettare il progetto arabo, qualora l’offerta per il rossonero arrivasse per davvero. Il 25 maggio scorso Enzo Raiola, il suo agente, parlando del centrocampista del Mila affermò che “Ismael è un perno inamovibile per il Milan. E il ragazzo è contento in rossonero. Sirene arabe? No, è giovane, per l’Arabia Saudita ci sarà tempo“.

