La campagna abbonamenti del Milan prosegue facendo registrare numeri record. Ecco i dati che certificano la grande passione dei tifosi rossoneri.

C’è una tifoseria social, e una “reale”. Sfogliando le pagine sul web l’impressione sarebbe che attorno al Milan ci sia molta diffidenza, scetticismo e voglia di scappare da questi colori. Poi c’è lo stadio, San Siro, dove le cose sono diverse, decisamente differenti dalla narrazione pessimistica ed esagerata del web. Il popolo rossonero ha voglia di Milan, ha voglia di questi colori e non esita nemmeno un istante a chiedersi se sia il caso o meno di rinnovare il proprio abbonamento. Questo perché il Milan è fede, una religione ( con tutto il rispetto parlando ), che supera ogni cosa. Il dato che emerge dalla campagna abbonamenti è decisamente clamoroso.

I dati della campagna abbonamenti

I numeri accertati dalla nostra redazione evidenziano la natura massiccia di amore che gravita attorno al Milan, di quanto la buona parte della tifoseria rossonera abbia fiducia in questa società che, negli anni e numeri alla mano, ha investito più di tante altre squadre sul mercato. Oltre 35mila tifosi hanno riconfermato il proprio abbonamento per la prossima stagione, dato in rialzo del 5% rispetto alla scorsa stagione. Questi numeri evidenziano che il soldout è praticamente a un passo, e soprattutto a tempi record. ⁠Anche la campagna abbonamenti della “Club 1899” è partita con successo.

Milan tifosi

Info e dettagli della campagna abbonamenti

Altro dato molto importante da sottolineare è che fino alla mezzanotte di mercoledì 3 luglio, le migliaia di tifosi che si erano iscritti alla “waiting list” – sia per l’abbonamento classico sia per “Club 1899” – potranno sottoscrivere il loro abbonamento. Si segnala inoltre che l’eventuale vendita libera prenderà il via venerdì 5 luglio alle ore 12. E’ possibile ovviamente sfruttare i canali online della società per completare ogni operazione, non è un caso infatti che quasi il 90% degli abbonamenti sono stati effettuati online (+4% rispetto alla scorsa stagione).

L’articolo Milan, boom abbonamenti: ecco i dati, soldout a un passo proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG