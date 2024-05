Il Bologna potrebbe puntare su Lilian Brassier, osservato anche da Milan, per sostituire Calafiori sempre più vicino alla Juventus.

Il mercato del Milan si orienterà in più direzioni, dall’attacco fino ad arrivare alla difesa. Proprio quest’ultima potrebbe essere la zona del campo che vedrà il maggior numero di interventi di mercato. Le necessità che richiede il reparto sono infatti due: terzino di fascia destra e difensore centrale. La squadra mercato rossonera è già al lavoro per colmare le falle, diversi nomi compaiono già sul taccuini di Ibrahimovic e Moncada. Tra questi figura anche quello di Lilian Brassier del Brest. Su di lui si è accesso l’interesse del Bologna e, proprio con il club di Saputo, potrebbe nascere un duello di mercato.

La concorrenza del Bologna

Il Bologna del presidente Saputo ha tutta la volontà di disputare una Champions League con i fiocchi, dando seguito all’ottima annata quasi ormai arrivata al termine. L’idea è quella di trattenere i propri gioielli ma, nel caso di Calafiori, la pressione della Juventus sembra irresistibile. A tal proposito il club emiliano avrebbe puntato Lilian Brassier, osservato speciale in casa Milan. Il centrale difensivo classe 1999 – scrive calciomercato.com – potrebbe essere l’uomo giusto per il Bologna, per cui Saputo sarebbe disposto a investire 10 milioni per strapparlo al Brest.

Le idee del Milan

Il Milan in questa fase di mercato è guardingo, e studia con attenzione ogni mossa con attenzione. Non ha fretta di agire ma al contempo monitora i propri obiettivi di mercato. Brassier è senza dubbio un profilo che piace in quel di Via Aldo Rossi ma non è l’unico. In cima alla lista rimane Buongiorno del Torino, designato numero uno per prendere il posto di Kjaer che saluterà al termine della stagione. Altro nome in cima alle preferenze della squadra mercato rossonera è Lacroix del Wolfsburg.

