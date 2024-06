L’obiettivo di mercato del Milan, Armando Broja, ha lanciato un nuovo e importante ammiccamento ai rossoneri.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Nel corso del programma ‘Kampionet’ su ‘RTV Klan’, Arando Broja, uno dei profili alternativi a Zirkzee in casa Milan, ha lanciato un messaggio inequivocabile ai rossoneri e a Ibrahimovic in particolare.

Se chiamasse Ibra…

Armando Broja ha parlato del proprio futuro nel corso del programma ‘Kampionet’ su ‘RTV Klan’, lanciando un nuovo e importante ammiccamento al Milan e più in particolare a Zlatan Ibrahimovic. Alla domanda di cosa risponderebbe qualora gli arrivasse una chiamata dallo svedese, ha affermato gli direbbe “sono un suo grande tifoso, mi è sempre piaciuto come giocatore. Il Milan è un grande club, per la storia secondo solo al Real Madrid. Gli direi che devo parlare con l’agente e la famiglia, poi gli farò sapere“.

Zlatan Ibrahimovic

La posizione del Milan

Il Milan attende, valuta e considera ogni aspetto relativo al nuovo attaccante da regalare a Fonseca. C’è la volontà di ponderare ogni possibilità, considerando inoltre che Zirkzee resta ancora al primo posto tra le preferenze dei vertici di Via Aldo Rossi. Il profilo di Armando Broja piace, e non poco, e sono in vista riflessioni in casa Milan. Il calciatore continua a lanciare messaggi di apertura, affermando inoltre di avere “offerte da questi tre campionati (Serie A, Bundesliga, Premier League ndr)”. Al momento, la sua candidatura, è certamente da attenzionare.

