Il Milan in pressing con il Monaco per Fofana: è la richiesta di Fonseca. Trattativa in corso, ecco le carte dei rossoneri.

Il Milan sta approcciando al prossimo mercato in ottimo modo: avendo le idee chiare dei ruoli in cui voler intervenire, avendo già tracciato inoltre un identikit completo delle caratteristiche cercate. Per la linea mediana l’obiettivo è avere un giocatore abile nel fare filtro tra i reparti, fare come si suol dire da collante tra difesa e centrocampo. Un giocatore che sappia coniugare al meglio quantità e qualità, in fase passiva e attiva di azione. Chi meglio di Youssouf Fofana? E’ di questo avviso anche Moncada che spinge per portarlo in rossonero., accontentando così Fonseca. Alfredo Pedullà, sul proprio canale Youtube, ha fatto il punto sulla trattativa.

Fofana: il Kessié richiesto da Fonseca

Il Milan accelera per Fofana del Monaco. Sembra essere lui l’obiettivo numero uno dei rossoneri per rinforzare il centrocampo di Fonseca. Alfredo Pedullà, sul proprio canale Youtube, ha evidenziato che “per Fofana era Juve-Milan poi spento, perché i bianconeri vanno verso Thuram del Nizza. Fofana è un buon giocatore, nel pieno della maturità e ha chiesto al Monaco di lasciare la Francia. Lui ha scelto l’Italia e gli piacerebbe molto l’idea Milan“. Ha proseguito poi rimarcando che un profilo come quello del francese “manca al Milan dai tempi di Kessié. Piace molto a Fonseca per quello che può dare e per le caratteristiche“.

Youssouf Fofana

La richiesta del Monaco, le carte in mano del Milan

Alfredo Pedullà, dopo aver chiarito le ragioni che stanno spingendo il Milan a preferire Fofana rispetto a qualsiasi altro profilo attenzionato fin qui, affronta anche il tema relativo ai costi che il Club di Via Aldo Rossi dovrà sostenere per prelevarlo del Monaco. Più in dettaglio ha precisato che “la richiesta fissa sarebbe di 18-20 più bonus. Col Monaco non è facile trattare, non fanno sconti, ma sanno che lui vuole andare via”. Il Milan potrà invece contare su due aspetti, in particolare “può giocare sulla volontà di Fofana e sulla scadenza” ( giugno 2025, ndr ).

