Il Milan continua a studiare le possibilità di ingaggiare a parametro zero Rabiot, in uscita dalla Juventus. Difficoltà con la madre-agente del francese.

Il mercato del Milan, come detto in più occasioni, non si incentrerà solo sul nuovo attaccante. Quest’ultimo ha senz’altro la priorità per la squadra mercato rossonera ma, nel corso dell’estate, il Club di Via Aldo Rossi punta a rinforzare ogni reparto della rosa di Fonseca. Il centrocampo nello specifico sarà un settore in cui il Milan opererà dei cambi, con possibili partenze ma soprattutto con nuovi arrivi. I nomi e i profili sulla lista di Moncada e Ibrahimovic non mancano ma, uno in particolare, nelle ultime ore ha solleticato la fantasia: Rabiot della Juve, in scadenza di contratto. Ecco gli ultimi clamorosi sviluppi della trattativa che porterebbe il francese bianconero al Milan, descritti da Il Correre dello Sport sulle proprie colonne.

Sempre meno Juve ma ancora poco Milan

Il futuro di Rabiot potrebbe davvero essere distante dalla Juventus. Al momento infatti non si percepiscono segnali di rinnovo del francese con la “Vecchia Signora”. Il futuro del centrocampista della Nazionale transalpina, tramite la madre-agente, sta considerando la proposta del Milan che sta tentando di capire i margini di fattibilità dell’operazione. Al momento, quasi in un dejavu con Zikrzee, le richieste della madre Veronique alla voce stipendio e commissioni frenano un po’ le velleità rossonere.

Joshua Zirkzee

La Premier su Zirkzee?

Il Corriere dello Sport, facendo il punto sulla trattativa Rabiot-Milan, specifica non sia affatto da escludere che sul banco della madre-agente del francese siano arrivate offerte provenienti anche dalla Premier League. In questo caso sarebbe difficile competere con il Milan e sperare di trovare un accordo. Moncada, per ora, resta vigile in attesa di novità.

