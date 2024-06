Il Milan tenta di insidiare Rabiot, in scadenza con la Juventus. I rossoneri avrebbero già contattato la madre agente del francese.

Il mercato del Milan, come detto in più occasioni, non si incentrerà solo sul nuovo attaccante. Quest’ultimo ha senz’altro la priorità per la squadra mercato rossonera ma, nel corso dell’estate, il Club di Via Aldo Rossi punta a rinforzare ogni reparto della rosa di Fonseca. Il centrocampo nello specifico sarà un settore in cui il Milan opererà dei cambi, con possibili partenze ma soprattutto con nuovi arrivi. I nomi e i profili sulla lista di Moncada e Ibrahimovic non mancano ma, uno in particolare, nelle ultime ore ha solleticato la fantasia: Rabiot della Juve, in scadenza di contratto. Il Quotidiano Sportivo ha rivelato nuovi dettagli in merito a un suo possibile approdo al Milan.

I contatti con la madre agente

Il Milan sta valutando l’ipotesi Rabiot, questo è certo. Secondo quanto riporta il Quotidiano Sportivo infatti la squadra mercato rossonera avrebbe sondato il terreno con la madre agente del calciatore francese, per capirne gli eventuali margini di trattativa. La Juventus ha intanto offerto a Rabiot un prolungamento di contratto di due anni con opzione per il terzo a 7,5 milioni di euro annui. Lato giocatore si prende tempo, sperando magari anche che la vetrina internazionale degli Europei possa offrire qualche possibilità in più. Il Milan, ad ogni modo, resta alla finestra.

Zlatan Ibrahimovic

Rabiot, pista concreta

I costi sono senza dubbio altri, al limite del proibitivi considerando anche il tetto ingaggi che il Milan si è prefissato. Il talento del giocatore, al contrario, suggerisce potrebbe essere un’ottima opportunità, considerando che sul mercato il Club di Via Aldo Rossi è alla ricerca di un centrocampista che possa fare da filtro con la difesa e al contempo orchestrare il gioco con abilità.

