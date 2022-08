Queste le parole di Charles De Ketelaere ai canali ufficiali del Milan, le parole del nuovo acquisto belga eccole.

Ecco le parole di Charles De Ketealere, che rilascia le sue prime parole ai canali ufficiali del Milan: “Alexis mi ha spiegato che tipo di club è il Milan e con Divock non ho ancora parlato. In nazionale Alexis mi ha raccontato molte belle cose come la passione dei tifosi. Gli ho ho fatto i complimenti quando ha vinto lo Scudetto, abbiamo parlato un po.“

Charles De Ketelaere

Le parole su se stesso: “In campo sono un giocatore molto offensivo. Mi piace iniziare e finire l’azione muovendomi di conseguenza. Tendo ad abbassarmi e ricevere il pallone, cercare l’ultimo passaggio e segnare da attaccante. Lavoro duramente anche in fase di non possesso ma preferisco avere la palla tra i piedi. Fuori dal campo sono una persona che vive la propria vita assieme alla famiglia. Faccio cose normali che mi rendono felice.“

