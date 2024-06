L’affare Zirkzee potrebbe avere presto un epilogo. Spunta una deadline per la trattativa. Ecco a quanto si è spinto il Milan sulle commissioni.

Il Milan continua a ritenere Joshua Zirkzee la priorità per l’attacco. In realtà, così come abbiamo riportato da giorni, la squadra mercato rossonera ha comunicato al Bologna l’intenzione di pagare la clausola pari a 40 milioni, trovando l’intesa economica anche con il calciatore sulla base di un contratto di 5 anni a 4 milioni di euro. Tutto fatto? Nemmeno per sogno. Occorre infatti trovare la quadra con il procuratore dell’olandese Kia Joorabchian che, alla voce commissioni, chiede circa 15 milioni. Tuttosport ha svelato ci sarebbe una vera e propria deadline per chiudere l’affare, chiarendo anche fin dove si è spinto il Milan alla voce commissioni.

La verità su Zirkzee a fine giugno

Il futuro di Zirkzee è sempre più ingarbugliato e al tempo stesso è prossimo a essere definito. Dopo la singolare proposta di Kia Joorabchian al Milan, il tempo stringe per conoscere l’esito della trattativa con i rossoneri. Tuttosport svela infatti che entro dieci giorni tutti i nodi verranno al pettine e sapremo se il braccio di ferro tra il Milan e il procuratore dell’olandese avrà sortito gli effetti sperati in quel di Via Aldo Rossi. I rossoneri si sarebbero spinti infatti fino a 8 milioni da riconoscere a Kia Jooarabchian alla voce commissioni, a fronte di una richiesta di 15 milioni.

La concorrenza e la volontà del giocatore

Questa fase di stallo non aiuta certamente il buon esito della trattativa che porterebbe al Milan l’attaccante olandese del Bologna. Club come Arsenal e Manchester United stanno infatti tentando di approfittare delle indecisioni dei rossoneri per confezionare la beffa al Milan che, dopo averlo seguito a lungo, potrebbero perderlo a un centimetro dal traguardo. Un ruolo determinante – scrive Tuttosport – lo ricoprirà anche il giocatore e la sua volontà che, da quanto trapela, sarebbe di restare in Serie A offrendo così al Milan un’ancora cui aggrapparsi nella contrattazione dell’affare.

