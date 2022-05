Il progetto per San Siro di Inter e Milan è atteso per Giugno. Questa la situazione al momento per lo stadio.

Il progetto per San Siro di Milan e Inter non sarà prima di giugno, nonostante fosse atteso per aprile. Come rivela il Corriere della Sera, prima di compilare il dossier indispensabile le due squadre necessitano di conoscere innanzitutto il coordinatore del dibattito pubblico per avere la possibilità di integrare il documento a seconda delle sue richieste.

Esso sarà scelto dal Comune entro una decina di giorni, ma non potrà entrare in carica fino a giugno, ossia quando sarà approvato il bilancio preventivo.

Stadio San Siro

Queste le parole del coordinare Ospo, Simone De Battisti: “Il favore per lo spostamento fuori Milano è maggiore nei territori più a Est-Nord Est, e tra i giovani e gli adulti, tra i gruppi sociali più professionalmente attivi ed intraprendenti e tra i tifosi chiaramente milanisti e interisti in particolare“.

