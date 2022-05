Il fondo Elliott, è in attesa di rilanci da due investitori del Milan. Investcorp cerca anche un investitore italiano.

Dunque il fondo Elliott è in attesa per il Milan di rilanci da parte dei due investitori. Attualmente la proprietà della squadra è in attesa come riferito dal Il Sole 24 Ore.

L’Investcorp parrebbe aver schierato circa 1,2 miliardi di euro, però Redbird avrebbe di poco superato questa proposta. Il gruppo del Golfo Persico, sembrerebbe che ha risolto gli impedimenti sulla struttura della proposta.

Maglia Milan 2022

L’equity indispensabile per 400 milioni, fondi propri, quindi altri 400 milioni euro saranno forniti da Ares Capital.

Come riferisco il giornale Il Sole 24 ore, Investcorp vuole anche almeno un investire italiano da inserire al consorzio, che già contiene alcuni membri dell’area Bahrain-Golfo Persico. Investcorp parrebbe, quindi, a guardare a qualche «family office» italiano, che potrebbe dare un pizzico d’italianità alla proposta nella totalità.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG