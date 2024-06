I rossoneri hanno chiuso la porta all’esperto difensore tedesco che si è spinto a giocare l’ultima finale di Champions pochi giorni fa.

Il Milan interverrà sul mercato molto probabilmente anche per ritoccare il reparto arretrato: la difesa nella stagione appena conclusa ha subìto decisamente troppi goal anche se ovviamente non è colpa solo del reparto in questione.

L’occasione

Mats Hummels chiuderà la sua esperienza al Borussia Dortmund il 30 giugno e chiaramente è al centro delle attenzioni di alcuni dei più importanti club europei, inclusi gli italiani. Secondo Sky Sport gli agenti hanno offerto il tedesco soprattutto a Milan e Roma ma i rossoneri avrebbero fatto capire di non essere interessati a lui. Diversa la situazione per la squadra di De Rossi: l’ex giallonero arriverebbe a parametro zero ma il suo tesseramento comporterebbe costi relativi alle commissioni e un ingaggio notevole: i giallorossi stanno riflettendo sul da farsi.

La sua carriera

A 36 anni, Hummels vanta un curriculum sportivo di tutto rispetto. Nella stagione appena conclusa, ha rappresentato un punto fermo per il Borussia Dortmund, contribuendo in maniera decisiva al raggiungimento della finale di Champions League. Con 40 presenze complessive e 4 goal all’attivo, di cui uno fondamentale nella semifinale contro il PSG, il difensore non ha mostrato segni di declino, sottolineando la sua importanza sia in ambito nazionale che europeo. Durante la sua carriera ha vinto 2 campionati tedeschi, 2 coppe di Germania e 3 Supercoppe di Germania.

