I rossoneri stanno lavorando per consegnare al nuovo allenatore i primi due tasselli che dovrebbero migliorare la squadra.

Nelle ultime settimane il Milan sta intensificando i suoi sforzi per rafforzare la squadra in vista della prossima stagione, puntando in particolare su due talenti olandesi: Joshua Zirkzee, attaccante del Bologna, e Mats Wieffer, mediano del Feyenoord.

La situazione

I rossoneri studiano l’attaccante olandese fin dai suoi giorni al Bayern Monaco: la sua stagione eccezionale in Italia ha contribuito a portare gli emiliani in Champions League e ovviamente ha riacceso l’interesse del Milan. Moncada e D’Ottavio sono pronti a pagare la clausola rescissoria di 40 milioni di euro ma, come è noto, la situazione è in stallo per le richieste del suo agente Kia Joorabchian, che chiede 15 milioni di euro di commissioni. Si tratta di una cifra ritenuta eccessiva dal club rossonero ma ci sarebbe dell’altro.

Paulo Fonseca

L’indiscrezione clamorosa

Secondo il Corriere dello Sport Paulo Fonseca preferirebbe un attaccante diverso rispetto a Zirkzee e ne avrebbe chiesto uno con caratteristiche più simili a quelle di Giroud. A complicare ulteriormente le cose, c’è l’interesse della Juventus, che vorrebbe formare una grande coppia con Vlahovic, approfittando del rapporto diretto tra il giocatore e l’allenatore Thiago Motta.

Il mediano

Il Milan, oltre all’attacco, mira a rafforzare anche il proprio centrocampo per migliorare l’equilibrio della squadra, che ha mostrato alcune lacune in fase difensiva nella scorsa stagione. I 22 milioni di euro ottenuti dal riscatto di Charles De Ketelaere dall’Atalanta potrebbero essere reinvestiti proprio su Mats Wieffer del Feyenoord. Altre opzioni considerate includono Youssouf Fofana, in procinto di lasciare il Monaco, e Adrien Rabiot, che potrebbe non rinnovare il contratto in scadenza con la Juventus.

L’articolo Milan: non solo le commissioni frenano l’affare Zirkzee, il piano per Wieffer proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG