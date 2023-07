Milan femminile, riscattata Marta Mascarello: di seguito il comunicato UFFICIALE da parte del club rossonero

Attraverso una nota ufficiale pubblicata sul proprio sito, il Milan ha reso noto di aver riscattato Marta Mascarello.

COMUNICATO UFFICIALE – «AC Milan comunica di aver esercitato l’opzione per il riscatto delle prestazioni sportive di Marta Mascarello. La centrocampista, arrivata in prestito la scorsa stagione dall’ACF Fiorentina, ha collezionato 18 presenze in rossonero»

The post Milan femminile, riscattata Mascarello: il comunicato UFFICIALE appeared first on Milan News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG