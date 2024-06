Il Milan ha scelto Fofana come rinforzo per il centrocampo. Acquisto avallato anche da Fonseca per cui Furlani è già al lavoro per trovare l’intesa con il Monaco.

Il Milan sta approcciando al prossimo mercato in ottimo modo: avendo le idee chiare dei ruoli in cui voler intervenire, avendo già tracciato inoltre un identikit completo delle caratteristiche cercate. Per la linea mediana l’obiettivo è avere un giocatore abile nel fare filtro tra i reparti, fare come si suol dire da collante tra difesa e centrocampo. Un giocatore che sappia coniugare al meglio quantità e qualità, in fase passiva e attiva di azione. Chi meglio di Youssouf Fofana? E’ di questo avviso anche Moncada che spinge per portarlo in rossonero., accontentando così Fonseca. Tuttosport ha svelato nuovi retroscena sul possibile nuovo acquisto del Milan.

Pressing Fofana, c’è il sì di Fonseca

Il Milan continua la fase di pressing con il Monaco per Fofana. Il giocatore francese è la scelta numero uno sia della squadra mercato rossonera che di Fonseca che – scrive Tuttosport – ha dato il suo avallo alla trattativa. Il Monaco chiede 25 milioni per liberarlo, pur avendo dinanzi a se un solo anno di contratto. Proprio su questo aspetto si costruirà la strategia di Furlani per cercare di far abbassare le richieste del club francese. Il Milan conta infatti di poter chiudere l’affare sui 20 milioni complessivi.

Furlani Milan

Trindade no, Chukwuemeka sì

Il Milan ha valutato con attenzione anche altri profili prima di direzionare le proprie attenzioni su Fofana. In particolare la squadra mercato rossonera aveva messo nel mirino Trindade del Fluminense come alternativa a Fofana. Con il francese prossimo a vestire il rossonero, al sua candidatura decade. Quella di Chukwuemeka invece potrebbe restare, e arrivare in coppia con Fofana, a patto che il Chelsea apra al prestito con diritto.

