Paulo Fonseca ha già in mente il Milan che vuole, partendo dal modulo per finire al mercato passando per il tema infortuni.

Segnatevi la data, l’8 luglio inizierà ufficialmente la stagione 2024-2025 del Milan. Per questa data è infatti in programma il raduno rossonero. Il Milan è chiamato a dare risposte, agli scettici di Fonseca e a chi non ripone fiducia in questa società. I punti sui cui migliorare sono tanti, partendo dalla solidità difensiva, passando ai molti infortuni che hanno senza dubbio minato e compromesso la stagione appena conclusa. Il Corriere dello Sport ha fatto il punto della situazione, svelando le idee di Fonseca su come risolvere queste problematiche.

Capitolo infortuni e modulo tattico

Paulo Fonseca – scrive Il Corriere dello Sport – dovrebbe impiegare metodologie di allenamento e di lavoro differenti da quelle proposte da Pioli. I dettagli saranno svelati al primo giorno di raduno dinanzi ai giornalisti e alla stampa presente. Inoltre il tecnico portoghese ha già varato il modulo con cui intende giocare: il 4-3-3. La proposta di gioco di Fonseca si articolerà su tre punti focali: gioco offensivo attraverso un possesso palla attivo, solidità difensiva e cosa ancor più importante spinta di entrambi i terzini.

Paulo Fonseca

Le richieste sul mercato

Paulo Fonseca – scrive Il Corriere dello Sport – ha le idee ben chiare del Milan che vuole, anche e soprattutto in chiave mercato. Richiesta numero è l’acquisto di una punta, sia essa Zirkzee o un’altra. Le richieste avanzate da Fonseca non si fermano certamente qui, difatti il portoghese avrebbe chiesto alla società un centrocampista difensivo dalle spiccate doti atletiche. Infine, ma non certo meno importanti, Fonseca desidera anche un difensore centrale e un terzino. Sui big della rosa la speranza del tecnico è che il Milan possa riuscire a tenere tutti, rinnovando magari i contratti a Theo e a Maignan.

L’articolo Milan, Fonseca ha già in mente la squadra che vuole: le idee, dal mercato al campo proviene da Notizie Milan.

