Le parole di Giorgio Furlani, dirigente del Milan, dopo il sorteggio del Milan in Europa League contro il Rennes

Giorgio Furlani, dirigente del Milan, ha parlato dei sorteggi di Europa League dagli uffici della Lega Serie A.

PAROLE – «Non importa che squadra affronteremo in Europa League. Se vogliamo vincerla dobbiamo batterle tutte. Non è facile lavorare con tutti questi infortuni. La nostra fortuna sono i giovani, che si sono inseriti rapidamente e ci stanno dando una grande mano. Non abbiamo ancora parlato di mercato dopo l’infortunio di Pobega».

