L’Inter ha iniziato nel migliore dei modi la stagione ufficiale, questo è certo, tuttavia una questione tiene banco intorno al club.

L’Inter ha iniziato nel migliore dei modi la nuova stagione, con una vittoria per 5-0 sul Torino. Per i nerazzurri, hanno segnato Thuram, Lautaro, Bonny e Bastoni, portando tre punti che non hanno chiaramente un valore effettivo a livello sportivo per il momento, ma comunque rappresentano il modo migliore per iniziare il campionato e cercare di dimenticare i dolorosi strascichi della stagione 2024/25.

Specialmente in riferimento allo scudetto sfumato all’ultima giornata di campionato e alla batosta in finale di Champions League contro il Paris Saint Germain.

Insomma, una vittoria del genere ci voleva per ripartire alla grande e tentare di dimenticare, almeno per una notte, i fantasmi del passato. L’unica nota dolente della rotonda vittoria di San Siro, forse, è stato l’annuncio ufficiale che ha fatto tanto discutere nelle ultime ore.

Inter, annuncio ufficiale: tutti i dettagli

L’Inter ha conquistato una splendida vittoria contro il Torino a San Siro, con lo stadio di Milano che è stato teatro di un autentico show della squadra allenata da Cristian Chivu. Show al quale però non sembra che abbiano partecipato tutti quanti, e il riferimento non è principalmente legato ai tifosi Granata, bensì ad alcuni sostenitori nerazzurri. Ci riferiamo alla Curva Nord, presente in parte allo stadio – in silenzio – e in parte fuori per protesta.

Questo perché l’Inter ha deciso di non aprire ai rinnovi degli abbonamneti di moltissimi ultras, addirittura centinaia. Attraverso un comunicato sui social media, lo stesso tifo organizzato interista ha ammesso che le cose stanno in questo modo. E così, a causa di questa decisione del club, pare che i gruppi organizzati non entreranno allo stadio fino a data da destinarsi. In Inter-Torino, alcuni rappresentanti della curva sono rimasti dentro lo stadio, senza però tifare e sostenere il proprio club.

Oltre ad annunciare la mancata partecipazione diretta alle partite dell’Inter, la Curva Nord ha continuato così il suo comunicato polemico nei confronti della società nerazzurra: “Volete uno stadio-teatro? Tenetevelo. Da oggi, i gruppi organizzati della Curva Nord rimarranno fuori dal Mezza fino a data da destinarsi. Vogliamo alzare la testa contro questo sistema repressivo e distorto, che penalizza chi ama la squadra con dedizione e spalanca le porte al tifoso occasionale. Il progetto è chiaro: soldi al posto della passione, burattini al posto dei tifosi. L’appuntamneto fisso sarà al Baretto prima di ogni partita. Lì ci ritroveremo e rimarremo prima, durante e dopo tutte le prossime partite”.