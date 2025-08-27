L’Inter continua a lavorare sul mercato, attenzione al colp oche potrebbe arrivare negli ultimi giorni di calciomercato.

L’Inter continua a darsi da fare in ottica calciomercato. I nerazzurri, infatti, dopo la bella vittoria agguantata contro il Torino a San Siro non si fermano ed esplorano le potenziali alternative riguardanti gli ultimi giorni di mercato.

Il club con a capo Giuseppe Marotta e ai suoi fianchi Ausilio e Baccin vuole definire la rosa a disposizione di Cristian Chivu nel modo migliore possibile, ragion per cui ci possiamo aspettare altri colpi in entrata da adesso fino al 31 agosto 2025.

Il grosso del lavoro è già stato fatto, ma come detto c’è la volontà di puntellare la selezione interista, quindi ci possiamo aspettare novità molto interessanti e assolutamente rilevanti in vista del termine della attuale finestra trasferimenti in entrata e in uscita. A riguardo, sembra che ci siano tutte le possiiblità di concludere la sessione davvero alla grande.

Inter, occhio al nome roboante: i dettagli

L’Inter sta lavorando dal punto di vista del lavoro da effettuare per gli ultimi giorni di mercato. Giuseppe Marotta ha già precisato che la sessione del club potrebbe finire anche qua, tuttavia la società nerazzurra farà molta attenzione ai potenziali colpi in entrata da poter effettuare in vista del 31 agosto. In questo senso, l’ultimo giocatore che potrebbe effettivamente arrivare è un difensore centrale, probabilmente di giovane età.

Deve però arrivare il profilo giusto, un calciatore adatto alle esigenze di Cristian Chivu, affidabile e capace di fare la differenza in mezzo agli altri nomi che fanno parte del reparto difensivo dell’Inter. In tal senso, secondo quanto riportato da Repubblica, Marotta e colleghi sarebbero disposti ad acquisire un giocatore di un certo livello soltanto in caso di cessione di Benjamin Pavard. Su quale calciatore punterebbe la dirigenza interista? Uno fra Dayot Upamecano e Kim Min-Jae.

Qualora l’addio di Pavard non potesse concretizzarsi, allora l’Inter andrebbe su un calciatore giovane, un po’ come avrebbe voluto agire nel caso di Giovanni Leoni (da settimane un nuovo calciatore del Liverpool). Fra i tanti nomi fatti, in questo senso sembra che quello di Yusuf Akcikek del Fenerbahce sia il nome più caldo in assoluto. Staremo a vedere come effettivamente il club milanese si muoverà da adesso fino alle prossime ore. Sicuramente le possibilità di effettuare un ultimo colpo di mercato ci sono assolutamente tutte. Da capire, però, se parliamo di un giocatore affermato o di una giovane promessa.