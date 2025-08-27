I tifosi giallorossi possono tirare un sospiro di sollievo. Gian Piero Gasperini avrà il suo attaccante: c’è anche la conferma di Fabrizio Romano.

La Roma ha portato a casa i primi tre punti della stagione, ma il cammino verso la piena identità tattica voluta da Gian Piero Gasperini appare ancora lungo. All’Olimpico, contro il Bologna di Vincenzo Italiano, è bastato un episodio fortuito a decidere l’incontro: uno scivolone difensivo dei felsinei che ha permesso ai giallorossi di sbloccare e difendere il risultato fino al triplice fischio. Non certo il manifesto calcistico che l’ex tecnico dell’Atalanta aveva promesso al suo arrivo nella Capitale, ma per ora va bene così. Il 2025/26 si annuncia come un anno di transizione, un laboratorio in cui Gasperini proverà a innestare i suoi principi tattici su una rosa costruita in fretta e con caratteristiche non sempre congeniali al suo stile. Pressing alto, intensità costante, capacità di resistere ai duelli individuali: per giocare alla “Gasp” servono calciatori con qualità fisiche fuori dal comune, oltre a un’elevata intelligenza tattica.

Ecco perché a Trigoria sanno bene che la vera differenza, almeno in questa fase, la farà il mercato. Non basta una vittoria sporca per nascondere le carenze strutturali: il tecnico ha bisogno di interpreti specifici per trasformare la Roma in una macchina competitiva. In questo senso, una buona notizia arriva da Fabrizio Romano, che ha svelato una trattativa in corso che potrebbe accendere l’entusiasmo della piazza.

Roma su Tyrique George: trattativa col Chelsea ma c’è concorrenza

Secondo quanto riportato dal noto esperto di mercato, la Roma è in trattativa con il Chelsea per assicurarsi Tyrique George, attaccante classe 2006 considerato uno dei prospetti più promettenti del vivaio londinese. L’operazione, che si punta a chiudere a titolo definitivo, testimonia la volontà dei giallorossi di investire su un talento dal futuro brillante. George, appena 19 anni, ha già fatto intravedere il suo potenziale in contesti internazionali. Al recente Mondiale per Club, l’inglese si è messo in mostra con una rete che ha attirato le attenzioni degli osservatori. Mancino naturale, dotato di grande rapidità nello stretto e di un dribbling che lo rende imprevedibile, è considerato un prospetto ideale per un tecnico come Gasperini, che da sempre predilige lavorare con giovani dinamici e duttili.

La concorrenza, però, non manca. Oltre al forte interesse del Lipsia, altri club di Bundesliga hanno preso contatti con l’entourage del giocatore, pronti a inserirsi nella trattativa. La Roma, dal canto suo, conta sulla forza del progetto e sulla possibilità di garantire a George uno spazio immediato in prima squadra, con la prospettiva di crescere in un campionato formativo come la Serie A. L’operazione, se andasse in porto, rappresenterebbe un colpo in prospettiva, ma anche un segnale chiaro: la società vuole sostenere Gasperini nella costruzione di una squadra che sappia reggere i ritmi e le richieste del suo calcio. Dopo l’1-0 sofferto col Bologna, il mercato diventa ancora più decisivo per dare al tecnico gli strumenti giusti.