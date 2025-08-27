Il Milan deve fare i conti con le ultime pesanti dichiarazioni che chiamano in causa proprio il club rossonero.

Il cammino del Milan di Allegri in campionato non poteva cominciare peggio di così. Il Diavolo è uscito clamorosamente sconfitto da San Siro nel match contro la Cremonese: 2-1 il punteggio per gli uomini di Nicola, un risultato che ha gettato di nuovo nello sconforto l’ambiente milanista dopo i buoni segnali arrivati dal precampionato e dalla prima gara di Coppa Italia contro il Bari.

La brutta prestazione contro la Cremonese ha fatto emergere quanto la squadra abbia bisogno di un paio di rinforzi di spessore, uno in difesa e l’altro in attacco. In queste ore il direttore sportivo Igli Tare sta cercando soprattutto un centravanti: oltre al giovane Conrad Harder, in arrivo dallo Sporting Lisbona, il Milan pensa sempre a Dusan Vlahovic e spera di piazzarlo come colpo finale (magari a una cifra più bassa rispetto ai 25 milioni chiesti dalla Juve).

Proprio in queste ore sono però volate parole pesanti che riguardano proprio il club di via Aldo Rossi. Il mancato acquisto di Victor Boniface, rispedito in Germania dopo le approfondite visite mediche, sta facendo ancora molto discutere. Il Milan aveva ormai raggiunto un accordo totale sia con il giocatore che con il Bayer Leverkusen: tuttavia i dubbi sulle condizioni delle ginocchia dell’ex Union Saint-Gilloise hanno convinto Tare e Furlani a orientarsi su altri profili.

Bufera Milan: parole durissime, tifosi gelati

Boniface è così tornato a Leverkusen ma ha voluto dire la sua in una storia Instagram dove non ha usato giri di parole. “Dicono che Boniface non fa sul serio – afferma l’attaccante nigeriano – Gioco in una squadra come il Leverkusen e una come il Milan mi vuole, ma non faccio sul serio. Quindi se facessi sul serio giocherei in un club su Giove“.

“Ci sono pagliacci ovunque – ha poi aggiunto Boniface – Se non faccio sul serio e sono a questo livello, lasciatemi stare“. Parole durissime da parte dell’attaccante, che non ha evidentemente gradito l’annullamento della trattativa con il Milan a causa delle sue vecchie problematiche fisiche (due rotture al legamento crociato).

Il nigeriano attende ora di capire se verrà confermato nel Bayer Leverkusen anche in questa stagione – 32 gol in 61 presenze finora con le ‘Aspirine’ – o se invece in questi ultimi giorni di mercato spunterà fuori una nuova possibile destinazione, probabilmente all’estero.