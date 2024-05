Mats Hummels potrebbe trasferirsi al Milan a parametro zero. Il difensore lascerà infatti il Borussia Dortmund al termine della stagione.

Definito l’addio di Pioli in casa Milan, è tempo di pianificare il futuro della rosa che, verosimilmente, sarà di Paulo Fonseca. Un reparto in cui occorrerà senza dubbio intervenire è la difesa, che vedrà la perdita di Kjaer che lascerà i rossoneri a fine stagione. I nomi sul taccuino di Ibra e Moncada non mancano, anzi. Uno tra questi potrebbe essere Mats Hummels del Borussia Dortmund che a breve si libererà a zero dal club teutonico.

Geoffrey Moncada

Idea Hummels

L’idea è una di quelle che stimola e solletica la fantasia. Il Milan – scrive la Bild in Germania – potrebbe decidere di affondare il colpo per Mats Hummels. Il centrale di difesa orami 35enne lascerà il club tedesco a parametro zero e potrebbe essere per il Club di Via Aldo Rossi un’ottima opportunità per rimpiazzare con un profilo importante la perdita di Kjaer. Per carisma ed esperienza sarebbe infatti il degno erede proprio del danese.

La concorrenza

Il difensore del Borussia Dortmund, che si giocherà la finale di Champions il prossimo 1 giugno, sarebbe appetito non solo dal Milan ma anche dalla Juventus. L’opportunità di accaparrarsi un giocatore del suo calibro, della sua affidabilità e della sua esperienza internazionale, a parametro zero è senza dubbio motivo di gola per tanti. Nonostante la politica del Milan punti sui giovani non sarebbe da escludere a priori un’operazione simile perché dopo le partenze di Giroud e Kjaer, un po’ di esperienza potrebbe solo che aiutare.

L’articolo Milan, Hummels a parametro zero: un’idea che piace al Club proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG