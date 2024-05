Fabio Santini ha svelato che il prescelto per la panchina del Milan indicato da Ibra era Antonio Conte. Cardinale ha però negato il lasciapassare.

Il tema riguardante la panchina del Milan continua a essere rovente. In mattinata è arrivata la notizia dell’addio ufficiale tra il Club e Pioli e, nelle prossime ore, è verosimile credere possa essere annunciato il nuovo tecnico che, a meno di clamorosi colpi di scena, sarà Paulo Fonseca. Nonostante il cammino sia ormai tracciato, non mancano ulteriori risvolti e retroscena in merito alla scelta del nuovo tecnico rossonero. L’esperto di mercato Fabio Santini ha svelato che avrebbe voluto Ibrahimovic al posto di Pioli.

foto Matteo Gribaudi/Image Sport

Ibra voleva Conte

La rivelazione di Fabio Santini è sicuramente una di quelle che crea scalpore. Il nome tanto invocato dai tifosi del Milan a cui affidare le redini della panchina rossonera era l’ex ct della Nazionale Antonio Conte. I tifosi vedevano infatti in lui la garanzia di poter da subito tornare a vincere, spezzando così l’egemonia nerazzurra. Era dello stesso avviso anche Ibrahimovic – dichiara Fabio Santini ai microfoni di ‘Tv Play’, nel corso della trasmissione ‘Ti Amo Calciomercato’ – che avrebbe spinto con Cardinale per il tecnico salentino. Ha affermato infatti che “Conte aveva considerato il Milan ed era il candidato favorito da Zlatan Ibrahimovic”.

Il no di Cardinale

Secondo quanto riferisce Santini, lo svedese avrebbe voluto Conte alla guida del Milan non trovando però il sì di Cardinale, orientato verso altri profili. Ha affermato infatti che “ha ricevuto un rifiuto dal proprietario Gerry Cardinale”. I motivi alla base del no sono difficilmente immaginabili ma, ricostruendo le dichiarazioni degli ultimi mesi del proprietario del Milan, è possibile immaginare che la figura che desiderava avere per la panchina fosse quella di un allenatore che potesse sposare a pieno l’idea di collegialità che tanto brama avere Cardinale all’interno del Club.

L’articolo Panchina Milan, Santini: “Ibra voleva Conte ma Cardinale ha detto no” proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG