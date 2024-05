AC Milan e Stefano Pioli non proseguiranno insieme nella prossima stagione. La nota ufficiale del club rossonero.

La notizia era nell’aria, da pochi minuti è ufficiale: “AC Milan e Stefano Pioli comunicano che nella prossima stagione non proseguiranno insieme, intendendo interrompere il rapporto professionale che li lega da ottobre 2019“. La nota del club rossonero è arrivata dopo l’anticipazione della Gazzetta dello Sport, svelata all’alba in edicola. Domani sera a San Siro Pioli guiderà per l’ultima volta il Milan (avversaria la Salernitana), i tifosi sugli spalti lo saluteranno tributandogli il meritato omaggio.

Pioli-Milan, il momento dei ringraziamenti

Una separazione consensuale attesa da mesi: “Il Milan ringrazia con affetto Stefano Pioli, e tutto il suo staff, per aver guidato la Prima Squadra in questi cinque anni, ottenendo uno Scudetto che resterà indimenticabile e per aver riportato il Milan stabilmente nelle più importanti competizioni europee – si legge su acmilan.com –. Stefano con la sua professionalità e la sua umanità ha saputo valorizzare la rosa e ha incarnato fin dal primo giorno i valori fondamentali del Club“.

Conferenza annullata, domani a San Siro l’ultimo abbraccio con media e tifosi

Pioli non si presenterà oggi in conferenza stampa a Milanello. L’incontro con i giornalisti, inizialmente previsto a Milanello alle 14.30, è stato annullato in mattinata. L’allenatore parlerà con i media domani sera nel post gara del match contro la Salernitana. Sarà l’occasione anche per i saluti e i ringraziamenti. Intanto, sulla nota ufficiale del Milan ecco il primo “grazie” formale: “Stefano Pioli ringrazia il Milan per l’opportunità di far parte della Storia di questo glorioso Club e esprime profonda gratitudine nei confronti di proprietà, dirigenti, squadra, staff e tutto il personale di Milanello e di Casa Milan per il supporto e la grande professionalità. Il tecnico rivolge un pensiero speciale ai tanti tifosi che hanno sostenuto il Milan in questi anni, dimostrando un attaccamento incondizionato“.

