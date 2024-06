Il Milan potrebbe pensare a Iñigo Martinez in caso di addio di Tomori. Il difensore del Barcellona può essere un’occasione.

Il mercato si articola su decine di indiscrezioni, suggestioni più o meno concrete. Nelle ultime ore è circolata la notizia del possibile interesse del Newcastle per il centrale di difesa del Milan Fikayo Tomori. Direttamente dalla Spagna, per penna di ‘Mundo Deportivo’, la squadra mercato rossonera, con Ibra in testa, avrebbe scelto l’eventuale sostituto se dovesse davvero partire in direzione Inghilterra.

Il colpo dal Barcellona

Il Milan non vuole attendere gli sviluppi del mercato ma vuole cercare di anticiparli. Non è un caso infatti che la squadra mercato rossonera abbia già individuato gli obiettivi da centrare e che stia seguendo una linea ben precisa di azione. Su Tomori la volontà di tenerlo è forte e chiara ma le insidie del mercato sono incalcolabili, difatti ‘Mundo Deportivo’ riporta che il Milan, con in testa Ibrahimovic, potrebbe approfittare della scadenza nel 2025 del contratto del difensore del Barcellona Iñigo Martinez. Lo spagnolo potrebbe rappresentare in tal senso una ghiotta occasione di mercato, sempre a patto che Tomori parta in direzione Magpies.

Fikayo Tomori

Il pressing del Newcastle e l’offerta irrinuncibaile

Il Newcastle che nella passata stagione ha strappato a suon di milioni Tonali al Milan, vuole riprovarci anche in questo mercato, questa volta con Tomori. Il difensore inglese è finito in cima alla lista desideri dei Magpies che vorrebbe rinnovare il proprio pacchetto di difesa. Nonostante le volontà siano chiare – scrive Calciomercato.com – dinanzi a un’offerta “irrinunciabile”, tutto potrebbe cambiare. Qualora il Newcastle arrivasse a offrire una cifra compresa tra i 40 e i 50 milioni, il Milan potrebbe valutare di considerare la cessione. Al momento però non sono pervenute offerte in Via Aldo Rossi e il futuro di Tomori è più rossonero che mai.

