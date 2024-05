Khéphren Thuram sempre più in orbita Milan. Non rinnoverà con il Nizza e ha il contratto in scadenza nel 2025: può essere un affare.

Il mercato del Milan si prospetta importante, poca quantità ma tanta qualità. La squadra mercato rossonera è già al lavoro per quattro grandi colpi di mercato: attaccante, centrocampista difensivo, terzino destro e difensore centrale. Si snoderà attorno a questi ruoli da coprire il prossimo mercato, il quale potrà non essere finanziato necessariamente da una cessione illustre in quanto le casse del Milan sono in attivo e sono previsti introiti importanti dai riscatti di Saelemaekers, De Ketelaere e Maldini. Un nome che suscita interesse in quel di Via Aldo Rossi è Khéphren Thuram, centrocampista del Nizza e fratello della punta nerazzura. L’esperto di mercato Nicolò Schira ha svelato, sul proprio profilo X, importanti retroscena di mercato sul giocatore francese figlio d’arte.

Thuram: occasione di mercato

Nicolò Schira sul proprio profilo X scrive che non ci sarebbero le condizioni per prolungare il contratto Khéphren Thuram con il Nizza. Il giocatore è da tempo appetito dal Milan che, viste le ultime, potrebbe strappare un prezzo di favore per il centrocampista francese. Il Nizza infatti non vorrebbe perdere a zero il giocatore e, necessariamente, potrebbe decidere di vendere ad una cifra decisamente più contenuta dei 40 milioni richiesti mesi fa, dimezzando a 20 le proprie richieste.

Khéphren #Thuram won’t extend his contract with #OGCNice which expries in 2025. Two important #SerieA’s clubs are interested in the french midfielder. #transfers — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 16, 2024

Il profilo

Khéphren Thuram è un centrocampista classe 2001 che potrebbe portare al Milan fisicità e sostanza a una linea mediana rossonera già molto varia e in cui tutti possono essere protagonisti e interscambiabili, pur con caratteristiche diverse. E’ un giocatore capace di esprimersi infatti nell’ormai famoso calciatore box-to-box, ma anche in un ruolo più profondo e difensivo. Tra le peculiarità di Thuram c’è senza il cambio di direzione e di passo, esprime il meglio di sé quando avanza palla al piede verso la porta. Forte nei colpi di testa e nel gioco aereo, potendo contare su 192 cm di altezza. E’ un centrocampista capace di esprimersi con qualità nel gioco attivo ma anche in quello passivo, quando per intenderci occorre difendere. Il giocatore cresciuto nel settore giovanile del Monaco con cui ha debuttato prima tra i professionisti, e poi anche in Champions League. Dal 2019 è un perno inamovibile del centrocampo del Nizza, allenato da Francesco Farioli. Thuram, grazie alle proprie perfomance al Nizza ha guadagnato anche la Nazionale.

