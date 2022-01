Milan-Juventus, la moviola: manca un rigore per parte, netto quello per i bianconeri

Mancano due rigori, uno per parte, secondo Tuttosport, nel big match di ieri Milan-Juventus. Per la verità è molto più netto il secondo per il quotidiano, ma andiamo con ordine. Al 4’ del primo tempo Alex Sandro sgambetta Calabria incrociando la sua corsa, potrebbe starci la massima punizione ma Di Bello sorvola ed il V. A. R. non ritiene di dover intervenire.

Il secondo episodio arriva al 14’ della ripresa con Messias che colpisce Morata e non il pallone nell’area rossonera, secondo Tuttosport si tratta di fallo evidente non ravvisato da nessuno, neanche dal V. A. R.. Non convince in verità il metro arbitrale e la gestione dei cartellini gialli per tutta la durata della gara. Il quotidiano boccia Di Bello con un 4,5 sostenendo che il direttore di gara non abbia saputo ben giudicare i falli tattici.