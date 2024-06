Marco Branca ha affermato sia Alvaro Morata l’attaccante ideale per Paulo Fonseca al Milan. L’ex dirigente nerazzurro non ha dubbi.

Il tema attaccante in casa Milan è più caldo e infuocato che mai. La trattativa in stallo per Zirkzee alimenta un forte e continuo chiacchiericcio in merito alle scelte societarie per rimpiazzare il partente Olivier Giroud che nella prossima stagione giocherà in MLS. Marco Branca, a Radio Kiss Kiss, ha parlato del tema punta del Milan consigliando alla squadra mercato rossonera un profilo che – a suo dire – sarebbe perfetto per Paulo Fonseca.

Alvaro Morata: l’uomo giusto per il Milan

Tra i tanti profili accostati al Milan, uno di quelli che mancava era proprio Alvaro Morata, vecchia conoscenza del calcio italiano con la maglia della Juventus. Di un suo possibile approdo al Milan ne ha parlato Marco Branca, il quale ha espresso il nome dello spagnolo come attaccante ideale per Paulo Fonseca. L’ex Inter ha affermato infatti che “Alvaro Morata è un giocatore molto utile per la squadra: fa un lavoro importante per i compagni. È un professionista esemplare. Lo vedrei bene in tutte le big di Serie A. Potrebbe essere la punta giusta per il Milan di Fonseca”.

Joshua Zirkzee

Le priorità del Milan

Il Milan si è posto come priorità quella di chiudere per un attaccante forte, giovane e capace di garantire un bottino di reti importanti. Il primo nome sulla lista è Joshua Zirkzee, per cui la squadra mercato rossonera sta valutando l’ultima proposta del suo procuratore Kia Joorabchian. Il nome di Alvaro Morata, al momento, non risulta essere sul taccuino di Moncada e Ibra qualora salti la trattativa con l’olandese del Bologna.

