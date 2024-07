Il Milan starebbe davvero pensando di ingaggiare Alvaro Morata. Moncada e Ibra starebbero già trattando il contratto con lo spagnolo.

Il mercato entra nel vivo, sempre di più. L’apertura della sessione estiva segna il passo d’avvio per la nuova stagione sportiva e il Club di Via Aldo Rossi si è posta l’obiettivo di consegnare a Fonseca una rosa importante e ricca di alternative, così da permettergli una ventaglio di scelte importante. Il nuovo centravanti è il capitolo più intenso della campagna acquisti rossonera, l’erede di Giroud è infatti un tassello determinante per dare slancio alle ambizioni del Club. Il nome che occupa il primo posto tra gli obiettivi della società è Joshua Zirkzee, profilo al quale il Milan crede ancora molto. I rumors di mercato sull’interesse del Milan per Morata hanno fatto pensare che lo spagnolo potesse essere l’alternativa al 9 del Bologna, in realtà non è così. Calciomercato.com ha svelato infatti quale sarebbe il vero progetto rossonero a riguardo.

Zirkzee più Morata

Paulo Fonseca ha esternato alla società il desiderio di avere una rosa che possa contare su molte alternative, soprattutto a livello tattico. In attacco, reparto in cui sono attese le manovre più significative, il Milan – scrive Calciomercato.com – potrebbe addirittura operare due scelte. La prima porta il nome di Zirkzee, al quale si aggiungerebbe anche quello di Morata. La clausola rescissoria di 13 milioni dello spagnolo suggerisce al Milan la bontà e la sostenibilità dell’operazione. Lo spagnolo infatti vorrebbe rimanere in Europa, lo conferma il no dato all’Al Qadisiyah da 45 milioni di euro in 3 anni.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Ibra e Moncada trattano con Morata

La notizia che confermerebbe quanto detto prima è che nella trattativa Morata sarebbe sceso in campo anche Zlatan Ibrhaimovic. Lo svedese, in coppia con Moncada, starebbe infatti trattando il contratto con lo spagnolo dell’Atletico Madrid. I due infatti avrebbero chiesto – scrive Calciomercato.com – un sacrificio rispetto agli attuali 6 milioni che percepisce. In caso di apertura di Morata, l’affare potrebbe essere chiuso anche in breve tempo.

