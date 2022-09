Milan Napoli senza Leao: Pioli ha due alternative principali per sostituire il portoghese

Stefano Pioli già riflette su come sostituire lo squalificato Leao in Milan-Napoli.

Alexis Saelemaekers è una soluzione: non salta l’uomo come Leao, non vive a sinistra come lui ma sta bene e sa essere pericoloso con un dribbling, una giocata di energia. Soprattutto, aiuta la squadra quando c’è da difendere. Brahim Diaz è l’opzione B: ha giocato a sinistra, è un giocatore offensivo, può dar fastidio al Napoli con una giocata. Certo, nessuno dei due ha l’allungo di Rafa – quello in Italia non lo ha nessuno… – e nessuno dei due è pericoloso con continuità. Le altre opzioni meno calde portano a Krunic, Adli o all’avanzamento di Theo. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

