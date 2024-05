Il Milan guarda in casa Lecce alla ricerca di un vice Theo. fari puntati sul danese Patrick Dorgu, classe 2004.

Nelle ultime ore si è fatto un gran vociare in merito al futuro di Theo al Milan. La voce di mercato circolata di un ipotetico accordo quasi fatto con il Bayern Monaco è stato smentito ma il francese piace e non poco al club bavarese. Ragione per cui la squadra mercato rossonera non vuole farsi trovare impreparata e, con la dovuta cautela, inizia già a scandagliare il mercato alla ricerca di giocatori che potrebbero raccoglierne l’eredità o più probabilmente a candidarsi come autorevoli vice Theo. Tra i nomi sul taccuino di Moncada e Ibra ci sarebbe anche un giovane terzino attualmente al Lecce.

Patrick Dorgu

Idea Dorgu

Il Milan potrebbe non andare troppo lontano per trovare un terzino di fascia sinistra. Secondo quanto riferisce Calciomercato.com, la squadra mercato rossonera potrebbe decidere di affondare il colpo per il giovane terzino danese del Lecce Patrick Dorgu, classe 2004. Il giocatore potrebbe essere un ideale vice Theo, avendo dalla sua ampi margini di crescita. La sua stagione in Salento è stata di ottima fattura, disputando 31 partite e segnando anche un gol.

Il profilo

Il danese è considerato uno dei migliori giovani della Serie A e i rossoneri lo hanno attenzionato più volte durante la stagione. Il 19enne è finito nel mirino della Nazionale danese in vista degli Europei in Germania visto che anche nella Danimarca c’è la stessa situazione del Milan, ovvero ci sono solo adattati come l’ex Atalanta Maehle che è destro ma viene utilizzato a sinistra. Dorgu ha un valore di mercato stimato da transfermarkt, noto sito di statistiche sportive, 7 milioni di euro. Negli ultimi mesi Dorgu è stato accostato anche a club tedeschi e inglesi. Il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso potrebbe considerarlo soprattutto se dovesse partire Grimaldo; ecco perché il Milan potrebbe dover muoversi velocemente.

