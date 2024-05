Carlo Pellegatti ha commentato l’arrivo, ormai certo, di Fonseca sulla panchina del Milan. Novità importanti anche sul futuro di Thiaw.

Carlo Pellegatti ha parlato, nel corso di una delle trasmissioni di ‘Tv Play’, dell’arrivo di Paulo Fonseca sulla panchina del Milan svelando inoltre alcune importanti novità anche per quanto riguarda il futuro di Thiaw. Sull’arrivo del portoghese afferma infatti ci siano ben poche possibilità di smentita in merito alle indiscrezioni circolate nelle ultime ore, su Thiaw invece ha svelato un possibile intreccio di mercato con lo Stoccarda. Il noto giornalista di fede rossonera ha poi segnalato il possibile interesse della squadra mercato rossonera per Maximilian Mittelstadt, difensore di fascia sinistra dello Stoccarda. Il classe 2007 potrebbe fare gol al Club come prima alternativa a Theo in fascia. Di seguito le sue parole.

Malick Thiaw

Capitolo allenatore

“Fonseca è il favorito, abbastanza scontato, come successore. Colpi di scena non riesco ad immaginarmeli”. In merito invece ai movimenti in panchina delle altre di Serie A ha affermato che “qui a Bergamo dicono ‘Gasperini va al Napoli, Juric viene all’Atalanta’. E oggi mi hanno chiamato per dirmi di Thiago Motta alla Juventus, e per me non era una notizia. Ci risultava a tutti così. Tutti pensavamo che Farioli andasse all’Ajax, oggi mi hanno detto del Bologna”.

Capitolo mercato

“L’altro giorno c’erano i dirigenti dello Stoccarda in sede Milan. Potrebbero aver chiesto di Thiaw. C’è qualche giocatore interessante come Mittelstadt, buon difensore di fascia sinistra. Non tanto per sostituire Theo Hernandez, ma magari è un buon nome come alternativa a Theo”.

