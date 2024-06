Alfredo Pedullà ha affrontato il tema relativo al rinnovo di Theo con il Milan dopo quanto affermato dal ritiro della Nazionale francese.

La situazione legata al futuro di Theo tiene banco in casa Milan. I tifosi sono spaccati tra chi ritiene che la società debba fare uno sforzo per accontentarlo e blindarlo in rosa e chi, al contrario, ritiene che forse dinanzi a un’offerta importante non sarebbe sbagliato lasciarlo andare via. Sul teme è intervenuto anche Alfredo Pedullà che, attraverso un editoriale sulle colonne di ‘Sportitalia’, ha approfondito la questione.

Ibra e Theo parlano due lingue diverse

Il giornalista ed esperto di mercato non ha lesinato critiche sia a Ibrahimovic che a Theo. A distanza infatti di poche ore dalla conferenza stampa dello svedese, il terzino francese ha in qualche modo sconfessato quanto detto da Ibra. A tal proposito Pedullà ha affermato che “Ibrahimovic e Theo Hernandez parlano due lingue diverse nel giro di 48 ore, praticamente agli antipodi eppure sono a libro paga dello stesso club. Diverse volte è capitato che un tesserato abbia detto l’esatto contrario rispetto al dirigente in sede di mercato, ci mancherebbe. Ma a poche ore di distanza e in contrapposizione rispetto a chi è lì per metterci la faccia e un po’ d’ordine evidentemente non può andare bene. E bisogna lavorarci per evitare che queste situazioni – stucchevoli – si ripetano”.

Theo Hernandez

La posizione del Milan

In realtà, al netto di alcune dichiaraziono che dicono tutto e nulla, la posizione del Milan è chiara da tempo: il Club vuole rinnovare sia Theo che Maignan. Ovviamente i vertici di Via Aldo Rossi si sono imposti dei parametri a tal proposito, limiti che potrebbero anche essere superati qualora ci sia desiderio reciproco, tra giocatore e club, di continuare insieme. Occorrerà aspettare la fine degli Europei per proseguire i contatti per i rinnovi dei due francesi che per il Milan sono priorità.

