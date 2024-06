Carlo Pellegatti ha paragonato Federico Chiesa, accostato al Milan, a Chukwueze preferendo il nigeriano rossonero.

Nelle ultime settimane il nome di Federico Chiesa è stato accostato al Milan. L’esterno bianconero vive infatti una situazione quasi da separato in casa a Torino, inoltre ha un contratto in scadenza nel 2025 e, almeno per il momento, non si parla di rinnovo. Radio mercato si è attivata e i rumors sul giocatore nella Nazionale si stanno susseguendo a ritmo quasi giornaliero. Sul tema è intervenuto anche Carlo Pellegatti, ospite del live di TvPlay. Le parole del giornalista di fede rossonera fanno molto riflettere.

Chiesa Meglio Chukwueze

Carlo Pellegatti ha risposto, seppur indirettamente, all’indiscrezione di qualche settimana fa di un possibile approdo di Chiesa al Milan. Il giornalista ha affermato infatti che “Chiesa è sempre piaciuto, ma è involuto. Quando la Fiorentina batteva il Milan di Giampaolo non lo fermavi mai. Non lo so, avrà perso fiducia. Solista E’ sempre stato così”. Ha proseguito poi facendo un paragone che potrebbe far discutere, ha messo sulla bilancia Chiesa e Chukwueze affermando che “Chiedono 30-40 milioni. Io sono libero di non darglieli e preferire uno come Chukwueze. E’ una bestemmia, ma il rapporto qualità-prezzo…”.

Samuel Chukwueze

Il Milan ha altri obiettivi

Il Milan pare orientato verso altri lidi. Le fasce d’attacco nello specifico sono ben rappresentate da Leao e Okafor da una parte, Pulisic e Chukwueze dall’altra. Anzi, l’idea di Fonseca è proprio quella di rilanciare e far tornare a splendere l’asso nigeriano arrivato nello scorso mercato dal Villarreal per una cifra superiore ai 20 milioni.

