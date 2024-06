Il Milan in pressing serrato con il Chelsea per Chukwuemeka. Ecco l’offerta dei rossoneri al club inglese.

Il Milan ha fissato i ruoli in cui ritiene di dover mettere mano per migliorare il tasso tecnico della rosa di Fonseca. Il centrocampo è senza dubbio uno dei reparti in cui il Club di Via Aldo Rossi intende apportare modifiche. L’identikit ricercato dal Milan ha delle caratteristiche nette: ottime abilità difensive e buone capacità nell’impostare l’azione. Fofana del Monaco appare in pole rispetto a tutti gli altri profili attenzionati dal Milan ma, nelle ultime ore, radio mercato riporta di un interesse concreto, vero, per Carney Chukwuemeka del Chelsea. Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, riferisce nuovi sviluppi della trattativa tra i club.

La proposta del Milan per il nuovo Pogba

Il Milan vorrebbe portare a termine la trattativa attraverso un prestito e annesso diritto di riscatto al termine della prossima stagione. Il Club di Via Aldo Rossi vorrebbe quindi cautelarsi e valutare sul campo il reale apporto del giocatore, evitando così di acquistarlo a “scatola chiusa”. Il centrocampista inglese si distingue per avere buoni doti da incursore, tatticamente trova buona collocazione anche come trequartista in un 4-2-3-1. Caratteristiche che alimentano l’interesse del Milan è che sia dotato di un buon tiro dalla media distanza e che dia il meglio si sé in fase di rifinitura. Il classe 2003, per caratteristiche, è stato paragonato a Pogba.

Paulo Fonseca

La trattativa con il Chelsea

I buoni rapporti tra il Milan e il Chelsea suggeriscono si possa arrivare ad un accordo tra le parti che – riferisce Di Marzio – sono al momento ancora distanti sulla formula. Il Chelsea infatti non gradirebbe molto cedere il giocatore in prestito con diritto di riscatto, preferirebbe eventualmente un obbligo. L’opzione sarebbe in corso di valutazione in Via Aldo Rossi che potrebbe rilanciare accettando la richiesta del Chelsea, vincolando però il riscatto a un determinato numero di presenze in maglia rossonera.

