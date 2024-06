Il Milan ha avuto i primi contatti con Fofana del Monaco. L’Équipe ha svelato che i rossoneri sarebbero in pole per il centrocampista.

Il Milan ha le idee ben chiare su come sviluppare il prossimo mercato di rafforzamento. Il budget c’è ed è ampio, i settori del campo in cui intervenire sono stati delineati e le prime mosse non tardano ad arrivare. Per la linea mediana la squadra mercato rossonera punta ad integrare in rosa un giocatore che possa aggiungere quantità e qualità, in fase passiva e attiva. In questa stagione infatti spesso abbiamo notato poco “filtro” centrocampo, una delle ragioni per cui il Milan ha incassato un notevole numero di gol. Il nome che piace, e molto, in Via Aldo Rossi è quello di Youssouf Fofana del Monaco. L’Équipe ha svelato alcuni importanti retroscena in merito al suo futuro.

Ismaël Bennacer

Milan in pole per Fofana

L’Équipe, noto giornale francese, non ha dubbi: Milan in pole per Fofana del Monaco. Notizia che si colora di dettagli rilevanti considerando anche che ci sarebbero stati i primi contatti tra il Milan e Youssouf Fofana, attraverso gli agenti del calciatore, senza comunque entrare in fase di trattative. I rossoneri – aggiunge il quotidiano francese – godrebbe di una posizione privilegiata rispetto alle altre inseguitrici del giocatore anche perché pare che il Milan abbia scelto come rinforzo ideale per la rosa da consegnare a Fonseca.

La concorrenza e la strategia del Milan

Sul centrocampista del Monaco Youssouf Fofana si registrano gli interessi anche di altre squadre importanti, del calibro di Arsenal, PSG e Atletico Madrid. Youssouf Fofana, su transfermarkt ha un valore di 28 milioni di euro, il suo contratto scade nel 2025. Il classe 1999 francese è un giocatore capace di offrire quantità e qualità in abbondanza, dotato inoltre di una notevole progressione e senso geometrico nelle giocate. Non a casa il Milan sta tentando di anticipare tutti e accaparrarsi il giocatore, soprattutto valutando che Bennacer nel corso dell’estate potrebbe avere offerte importanti. Sullo sfondo resta da capire il futuro di Pobega che, da quanto trapela, potrebbe essere lontano da Milano.

L’articolo Milan, primi contatti con Fofana: Diavolo prova ad anticipare tutti proviene da Notizie Milan.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG