Enzo Raiola ha parlato dell’addio alla Fiorentina di Giacomo Ventura e della clamorosa ipotesi di tornare al Milan.

Certi amori fanno dei giri immensi e poi ritornano. Frase storica e simbolo di uno dei capolavori musicali di Antonello Venditti e slogan di Adriano Galliani quando, ai tempi, cercava di riportare a Milanello alcuni grandi campioni del Milan. Mai come oggi queste parole tornano di attualità, sospinte dal desiderio di Carlo Pellegatti di rivedere in maglia rossonera Giacomo Bonaventura. Di tale eventualità ne ha parlato Enzo Raiola, l’agente del calciatore, svelando importanti novità in merito al futuro dell’ex Milan.

Milan? Un sogno

Enzo Raiola ha parlato ai microfoni di Radio Rossonera del futuro di Giacomo Bonaventura, affermando che “in Italia ci sono cinque-sei club che mi hanno chiamato”. Sull’ipotesi di un clamoroso ritorno al Milan ha sottolineato invece che “lo vedo davvero come un sogno ma come soluzione poco attuabile”. Sul futuro dell’ex rossonero ha rimarcato poi “ci sono però società che hanno bisogno delle sue caratteristiche: stiamo lavorando per capire se troviamo un accordo, ma valutiamo molto pure le soluzioni estere perché lui ci teneva a fare un’esperienza così con la famiglia. E stiamo lavorando più di tutto sulla MLS”.

Paulo Fonseca

L’addio alla Fiorentina

Enzo Raiola ha poi evidenziato che il rapporto con la Fiorentina non si è chiuso nei migliori dei modi Ha difatti svelato che “Ha più volte mostrato il piacere di voler restare a Firenze, per come è stato trattato dalla città, dalla tifoseria ma anche dallo stesso club. Però dopo questa risposta non carina dell’area tecnica sono stato il primo a dirgli che doveva andare via. Lo dico non con rammarico, perché sono preparato a queste situazioni e non credo alle promesse nel calcio. Ero già preparato, va bene così… Abbiamo la fortuna di avere già abbastanza richieste per lui, stiamo valutando soluzioni anche fuori dall’Italia e nei prossimi giorni decideremo per il meglio”.

