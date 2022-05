Il Milan punta l’esterno del Sassuolo per rinforzare la trequarti, ma prima si deve attendere la fine del campionato.

Domenico Berardi sta vivendo una stagione assolutamente da sogno, 31 presenze con dite con 14 reti ma soprattutto 16 assist che fanno gola al Milan. In pratica ogni volta che gioca è decisivo con un gol o con un assist o con entrambi. Parliamo di un giocatore prossimo ai 28 anni, oramai maturo per provare l’esperienza tanto rimandata con un top club della Serie A.

IM_Berardi_Domenico_2

Il Milan deve risolvere vari nodi in rosa, dal prestito di Messias a cosa fare con Saelemaekers e la cessione sempre rimandata di Castillejo. Gli unici punti fermi dell’attacco rossonero sono senza dubbio Leao assolutamente devastante quest’anno e Giroud. Anche Brahim Diaz è in discussione e si ascolteranno offerte rilevanti se arriveranno. In tutto questo si inserisce Domenico Berardi del Sassuolo che sarebbe il perfetto alter ego a destra di Leao. Vedremo se il Milan e il Sassuolo si incontreranno tra richiesta e offerta.

