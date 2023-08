Tourè vicino all’addio al Milan nel corso di questa sessione di mercato: il difensore resta alla porta, cessione imminente?

Il Milan si muove anche sul fronte uscite.

Ballo-Toure resta in uscita dai rossoneri. Come riportato dai giornali tedeschi, in queste ore sta prendendo quota l’idea Werder Brema.

L’articolo Milan, si muovono anche le uscite: un difensore verso la Bundesliga proviene da Inter News 24.

