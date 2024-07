Situazione di stallo tra il Milan e il Chelsea per Chukwuemeka. Gli inglesi non accettano, per ora, la proposta rossonera.

Il Milan ha fissato i ruoli in cui ritiene di dover mettere mano per migliorare il tasso tecnico della rosa di Fonseca. Il centrocampo è senza dubbio uno dei reparti in cui il Club di Via Aldo Rossi intende apportare modifiche. L’identikit ricercato dal Milan ha delle caratteristiche nette: ottime abilità difensive e buone capacità nell’impostare l’azione. Fofana del Monaco appare in pole rispetto a tutti gli altri profili attenzionati dal Milan ma, nelle ultime ore, radio mercato riporta di un interesse concreto, vero, per Carney Chukwuemeka del Chelsea. Il Corriere dello Sport, sulle proprie colonne, riferisce nuovi sviluppi della trattativa tra i club e della situazione di stallo che sarebbe sorta.

L’idea del Milan

Il profilo di Chukwuemeka è sulla scrivania di Moncada da tempo, dal 2022 per essere precisi. Prima di quando il giocatore si trasferì all’Aston Villa per 18 milioni di euro. L’ultima stagione con il Chelsea il centrocampista ha visto davvero poco il campo, complice un infortunio che ne ha compromesso un impiego regolare. Con la maglia dei Blues infatti ha totalizzato 254′ minuti giocati in 12 presenze tra Premier League, F.A. Cup e Coppa di Lega. A referto anche 2 gol e un assist. La squadra mercato rossonera lo conosce bene, ne apprezza il talento e vorrebbe cogliere l’occasione di portarlo al Milan con la formula del prestito.

Zlatan Ibrahimovic e Giorgio Furlani

Il no del Chelsea

Il Chelsea – scrive Il Corriere dello Sport – nonostante una stagione molto complicata, non vorrebbe privarsi del giocatore in prestito ma preferirebbe monetizzare la sua uscita. Si evince che la trattativa viva una situazione di stallo, almeno per ora, in quanto è possibile che tra qualche settimana la posizione del club possa ammorbidirsi favorendo così l’affare, magari verso agosto sul finire del mercato.

