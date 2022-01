Milan, Tatarusanu è guarito

Il Milan annuncia con un comunicato ufficiale che il proprio portiere Ciprian Tatarusanu è guarito dal Covid-19 ed è tornato ad allenarsi con i compagni. Questo il comunicato dei rossoneri.

“AC Milan comunica che Ciprian Tatarusanu è risultato negativo al Covid-19. Il giocatore è guarito ed è a disposizione per l’allenamento odierno”

Il portiere rumeno era risultato positivo il 3 gennaio; restano 3 i postivi attuali del Milan ma la società non ha voluto comunicare i nomi dei giocatori contagiati. I rossoneri domani sera affronteranno il Genoa dell’ex Schevchenko in Coppa Italia e mancheranno sicuramente Castillejo, Calabria e Romagnoli, oltre a Kessie, Bennacer e Ballo-Toure che sono impegnati in Coppa D’Africa. Tranne questi ultimi 3 gli altri possono recuperare per la prossima gara di campionato contro lo Spezia.