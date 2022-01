Nuovo protocollo Covid: stop con il 35% di positivi

Stop alle squadre con il 35 % di positivi. Secondo quanto apprende LaPresse, si va verso l’accordo su questa soglia di positività tra i calciatori del gruppo squadra che, se raggiunta, farebbe scattare il rinvio di una partita. Il nuovo protocollo Covid verrà presentato oggi nella Conferenza Stato-Regioni.

Si attende il via libera del Comitato Tecnico Scientifico prima di essere definita e diffusa da parte del Ministero della Salute. Con il protocollo attualmente in vigore, si può giocare a patto che ci siano 13 giocatori disponibili (anche dalla Primavera). L’obiettivo primario del Governo, da quanto si apprende, è consentire una gestione uniforme dei casi di positività in tutti gli sport. Nel pomeriggio sono attese importanti novità per capire come potrà procedere il campionato di Serie A.