Il difensore della Fiorentina, Nikola Milenkovic, ha parlato così del capitano e attaccante dell’Inter Lautaro Martinez

Nikola Milenkovic, difensore centrale della Fiorentina, ha parlato a mozzartsport.com nei confronti del capitano dell’Inter Lautaro Martinez.

PAROLE – «Lautaro, può segnare da qualsiasi posizione. Non puoi lasciargli un metro. Se lo fai ti castiga. Ha quelle gambe esplosive come se contenessero della dinamite. È forte, agile, vede il gol e può segnare con ogni tiro. È molto imprevedibile da difendere. Ci sono giocatori dei quali conosci i movimenti e sai cosa possono fare in determinati momenti. Lui non è così ed è questo che lo rende un giocatore di altissimo livello, molto difficile da marcare».

L’articolo Milenkovic su Lautaro Martinez: «Giocatore di alto livello» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG