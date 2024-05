Il centrocampista dell’Inter Henrikh Mkhitaryan è soddisfatto della vittoria del campionato ma non occorre fermarsi qui nonostante non sia più giovanissimo.

Henrikh Mkhitaryan è stato intervistato dalla televisione pubblica armena per parlare della gioia data dalla conquista del ventesimo Scudetto della storia dell’Inter ed in generale della sua carriera. “Ho aspettato tanto lo scudetto. Il campionato italiano è molto importante e sono molto felice, perché non tutti riescono a vincerlo a 35 anni. Non mi fermerò a questo risultato. Per un calciatore della mia età è più difficile giocare, cerco di riposarmi bene, di allenarmi bene, cerco di dare il massimo”.

Passato e futuro

“Il mio primo obiettivo fin dall’infanzia era giocare nell’Arsenal. Diventando un professionista, ho raggiunto il mio obiettivo. Ho ancora due anni di contratto con l’Inter, fino al 2026. Vedrò se potrò giocare fino a quel momento, poi penseremo se continuare all’Inter o altrove“. L’anno prossimo per lui oltre alla concorrenza di Frattesi ci sarà anche quella di Zielinski che arriverà a costo zero del Napoli.

Il campionato armeno

“Purtroppo non seguo molto il campionato armeno, ma lo guardo il più possibile. Da sempre tifoso del Pyunik, la mia carriera è iniziata lì, so che adesso stanno attraversando momenti difficili”.

Figlio calciatore?

“Mio figlio deciderà se diventerà calciatore oppure no, non lo costringo a giocare a calcio. Quando ha toccato la palla per la prima volta, la voleva lui stesso. Posso mostrare la direzione nella vita, ma lui deve decidere”.

